Появились кадры пожара в подмосковном Волоколамске

Видео: Москва 24

Пожар в подмосковном Волоколамске попал на видео. На кадрах видно, что охваченный огнем склад можно заметить с большого расстояния.

На видео также можно увидеть густой черный дым, поднимающийся в небо, и отъезжающую от места происшествия пожарную машину.

Пожар произошел на первом этаже двухэтажного склада в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском городском округе. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Экстренные службы отмечают, что площадь возгорания в 14:24 возросла до 2 400 квадратных метров. По уточненной информации, огонь охватил цех по производству спиртосодержащей жидкости.

Специалисты намерены выяснить, что стало причиной возгорания.



Ранее стало известно о гибели трех человек в результате возгорания на складе в Одинцове. Уточнялось, что жертвами пожара стали рабочие. Возгорание ликвидировали.

