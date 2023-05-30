15:51Происшествия
Появились кадры пожара в подмосковном Волоколамске
На видео также можно увидеть густой черный дым, поднимающийся в небо, и отъезжающую от места происшествия пожарную машину.
Пожар произошел на первом этаже двухэтажного склада в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском городском округе. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Экстренные службы отмечают, что площадь возгорания в 14:24 возросла до 2 400 квадратных метров. По уточненной информации, огонь охватил цех по производству спиртосодержащей жидкости.
Специалисты намерены выяснить, что стало причиной возгорания.
Ранее стало известно о гибели трех человек в результате возгорания на складе в Одинцове. Уточнялось, что жертвами пожара стали рабочие. Возгорание ликвидировали.
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