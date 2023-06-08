Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР

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Сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ведомства.

Как выяснилось, украинский агент СВР Михаил Михайленко должен был собирать информацию о сотрудниках силового блока, а также местах передвижения и дислокации ВС России в ДНР.

Задержанный оказывал содействие украинской разведке с 2018 года, регулярно получая денежные вознаграждения за свою "работу".

Так, в апреле этого года Михайленко дали задание въехать на территорию Донецкой Народной Республики для сбора информации о сотрудниках ФСБ, чтобы в дальнейшем совершить в их отношении диверсионно-террористические акты.

Ранее сообщалось, что жителя Крыма приговорили к 10 годам колонии строгого режима за подготовку подрыва железной дороги на севере республики.

До этого правоохранители задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу украинской военной разведки. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

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