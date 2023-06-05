Умер экс-сотрудник ФБР, осужденный за шпионаж в пользу РФ

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Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу РФ, умер в возрасте 79 лет, сообщает РИА Новости.

Мужчина скончался в американской тюрьме. 5 июня его нашли в бессознательном состоянии в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо. Позже его объявили мертвым. Ханссен отбывал пожизненное заключение и находился в тюрьме с 2002 года.

В феврале 2001 года его задержали в США. По данным следствия, с 1985 года он передавал Москве данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на американцев в качестве двойных агентов.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в 2020 году заявлял, что Ханссен внес выдающийся вклад в обеспечение безопасности СССР, а затем России.