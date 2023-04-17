Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни

Фото: официальный сайт гандбольного клуба "Астраханочка"

Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола РФ.

Причины смерти девушки не уточняются. За день до произошедшего Дивак участвовала в домашнем матче против команды ЦСКА, отметили в федерации.

Дивак начала свою спортивную карьеру в волгоградском клубе "Динамо-Синара". Она смогла трижды выиграть чемпионат России в составе клуба.

После этого она перешла в краснодарский клуб "Кубань", выступала в немецком "Халле-Нойштадт", французском "Ахенхайм Трухтерсхайм" и перешла в белорусский "Гомель". Два года назад Дивак перешла в "Астраханочку".

Гандболистка смогла завоевать золото на чемпионате Белоруссии, стала двукратным обладателем Кубка Белоруссии и победила во второй национальной лиге Франции.

Когда Дивак состояла в юниорской сборной в 2009 году, она смогла забрать серебро чемпионата Европы.

Отмечается, что в клубах "Астраханочка" и "Динамо-Синара" потрясены произошедшим. Они выразили соболезнования родным и близким девушки.



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