20:13Спорт
Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни
Фото: официальный сайт гандбольного клуба "Астраханочка"
Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола РФ.
Причины смерти девушки не уточняются. За день до произошедшего Дивак участвовала в домашнем матче против команды ЦСКА, отметили в федерации.
Дивак начала свою спортивную карьеру в волгоградском клубе "Динамо-Синара". Она смогла трижды выиграть чемпионат России в составе клуба.
После этого она перешла в краснодарский клуб "Кубань", выступала в немецком "Халле-Нойштадт", французском "Ахенхайм Трухтерсхайм" и перешла в белорусский "Гомель". Два года назад Дивак перешла в "Астраханочку".
Гандболистка смогла завоевать золото на чемпионате Белоруссии, стала двукратным обладателем Кубка Белоруссии и победила во второй национальной лиге Франции.
Когда Дивак состояла в юниорской сборной в 2009 году, она смогла забрать серебро чемпионата Европы.
Отмечается, что в клубах "Астраханочка" и "Динамо-Синара" потрясены произошедшим. Они выразили соболезнования родным и близким девушки.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!