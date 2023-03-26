Фото: ТАСС/Александр Щербак

Умер чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике россиянин Павел Кротов в возрасте 30 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации фристайла России.

"25 марта 2023 года, в возрасте 30 лет ушел из жизни чемпион мира, призер чемпионата мира, победитель и призер этапов Кубка мира, член сборной команды России по фристайлу в акробатике, участник зимних Олимпийских игр (2014 и 2018 годов) Кротов Павел", – отметили в сообщении.

В Федерации фристайла добавили, что Кротов был добрым, отзывчивым и храбрым человек. Коллектив Федерации выразил соболезнования семье, близким и коллегам умершего.

Павел Кротов родился 24 апреля 1992 года. Российский фристайлист 10 марта 2021 года впервые за карьеру выиграл медаль чемпионата мира в Алма-Ате, став третьим в личной акробатике. На следующий день Кротов стал чемпионом планеты в командном первенстве.



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