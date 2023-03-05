Скончался призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо

Фото: cska.ru

Двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной Советского Союза по баскетболу Яак Липсо ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом информирует сайт московского ЦСКА.

"На 83-м году жизни не стало великого экс-игрока нашей команды Яака Липсо. Липсо – один из символов ЦСКА 60-х. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Яака Эдуардовича", – говорится в сообщении.

Спортсмен родился 18 апреля 1940 года в Таллине. В составе московской команды он пять раз становился чемпионом СССР, дважды побеждал на Кубке европейских чемпионов и один раз на Спартакиаде народов СССР.

Призером Олимпийских игр он становился в 1964-м и 1968-м. В первый раз он завоевал серебряную медаль, во второй – бронзовую. Кроме того, вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира и трижды побеждал на европейских первенствах.

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