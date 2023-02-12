Бельгийский вратарь умер после отражения пенальти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вратарь бельгийского футбольного клуба "Винкель Спорт" Арне Эспил, которому было 25 лет, упал в обморок после того, как отразил пенальти, и скончался, пока его везли в больницу. Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad.

25-летний вратарь отбил пенальти нападающего в матче против команды "Вестрозебек" и упал в обморок на газон. Спортивные врачи немедленно оказали Эспилу первую помощь и попытались провести реанимацию с помощью дефибриллятора в карете скорой помощи по пути в больницу. Спасти молодого спортсмена так и не удалось.

"Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили", – заявил президент клуба "Винкель Спорт" Патрик Ротсарт.

Он добавил, что смерть вратаря стала трагедией для его родных и для его команды.

Ранее сообщалось, что боец ММА Александр Писарев умер в возрасте 33 лет. Смерть наступила в результате пищевого отравления, боец скончался во сне.

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