Боец ММА Александр Писарев умер в возрасте 33 лет

Фото: youtube.com/RCCMMA

Умер российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев, сообщает ТАСС.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 33 лет. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления. Он скончался во сне. Отмечается, что никаких хронических болезней у него не было.

По информации агентства, в больнице из-за проблем со здоровьем находится жена Писарева.

Боец выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний поединок у него состоялся в феврале 2020 года. Тогда Писарев проиграл Максиму Усояну. Всего в ММА он провел пять поединков, в трех из которых одержал победу.

Писарев – чемпион Москвы по рукопашному бою, чемпион Москвы по грэпплингу, чемпион центрального федерального округа по ММА и финалист чемпионата Европы по ММА.

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