Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алек Джон Сач, бас-гитарист и сооснователь рок-группы Bon Jovi умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в Twitter.

"Алек был неотъемлемой частью при создании группы", – говорится в сообщении.

Сач отыграл в группе 11 лет и покинул коллектив в 1994 году. Группа Bon Jovi основана в 1983 году в штате Нью-Джерси. Дискография коллектива включает 15 студийных альбомов.

