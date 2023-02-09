Первый тренер Костомарова назвала причину ампутации стоп фигуриста

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Причиной ампутации ног у российского фигуриста Романа Костомарова стали нарушения в кровоснабжении и инфекция. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на его первого тренера Лидию Караваеву.

"Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют. Именно это, а не пневмония, сейчас основная проблема. Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму", – сообщила она.

По словам Караваевой, сейчас медики пытаются решить проблему, связанную с руками фигуриста. Она добавила, что ежедневный контакт с врачами поддерживает Татьяна Тарасова.

Караваева уточнила, что помочь Костомарову хотели врачи из Германии. Если бы не ампутация, фигуриста бы отправили на лечение за рубеж.

Согласие на проведение ампутации спортсмен дал самостоятельно.

"Иначе бы он умер... Сказали: "Или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью". Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах", – рассказала первый тренер фигуриста.

Романа Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы.



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