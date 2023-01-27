Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Умер трехкратный чемпион мира, девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница, сообщает ТАСС.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 73 лет. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти.

Пушница – заслуженный мастер спорта СССР. Он представлял спортивное общество "Динамо". На его счету три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), два Кубка мира (1977, 1980) и две победы на чемпионате Европы (1976, 1984).

Кроме того, Пушница девять раз становился чемпионом СССР – в 1974–1980, 1983 и 1984 годах.

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