Скончался режиссер Николай Досталь

Фото: ТАСС/Александр Куров

Народный артист России, советский и российский кинорежиссер Николай Досталь ушел из жизни на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

"Николай Николаевич скончался в среду в 18:10, об этом нам сообщил его брат", – рассказали в организации.

На данный момент решается вопрос о месте и дате прощания с деятелем искусства. Причины кончины Досталя неизвестны.

Народный артист РФ родился 21 мая 1946 года в семье режиссера Николая Досталя, основателя известной кинодинастии. В 1970 году он окончил факультет журналистики МГУ. После же поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Георгия Данелии.

Досталь дебютировал в кино в 1964 году, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Также он снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".

Самой известной его режиссерской работой стала картина "Ожидаются похолодание и снег". Также он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Облако-рай", "О, Марат!", "Петя по дороге в Царствие Небесное", "Монах и бес", сериалы "Гражданин начальник" и "Штрафбат".

В 1997 году Досталь был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2008 году – народного артиста РФ.



"Тайны кино": "До свидания, мальчики"

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