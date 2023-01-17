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10:13

Культура

Умер 31-летний американский певец Си Джей Харрис

Фото: YouTube/American Idol

Умер американский певец Си Джей Харрис, сообщает E! News. Артист ушел из жизни 15 января. Ему был 31 год.

По предварительным данным, на теле музыканта не обнаружено следов насильственной смерти. При этом точная причина смерти еще уточняется.

Си Джей Харрис стал наиболее известен в 2014 году, после участия в 13-м сезоне шоу American Idol, где он занял шестое место. Тогда певца признали одним из десяти лучших финалистов американской программы. На сцене артист исполнил композиции Can't You See группы Marshall Tucker Band и Gravity Джона Майера.

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