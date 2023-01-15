Умер певец и актер Вахтанг Кикабидзе

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный актер Грузинской ССР, кинорежиссер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает грузинский телеканал "Мтавари Архи".

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года. В период активной актерской деятельности Кикабидзе сыграл роли в фильмах "Мимино", "Совсем пропащий", "Я, следователь" и других кинокартинах. Также был удостоен звания "Заслуженный артист Украины" и Государственной премии.

Кикабидзе является исполнителем композиций "Мои года – мое богатство", "Тбилисо", "Чито-гврито" и других музыкальных произведений.

С 2020 года Кикабидзе исполнял функции депутата парламента Грузии.

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