Чемпионка РФ по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе

Фото: minsport.tatarstan.ru

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП. Спортсменке было 23 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

"Для нас это шоковая новость. Не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники", – отметил он.

Также Дружинин выразил соболезнования семье погибшей спортсменки. Кроме того, он пообещал, что федерация максимально поможет родственникам Салямовой, в том числе с организацией похорон.

В 2015 году спортсменка стала серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки, а в 2021 году она выиграла чемпионат РФ по хай-дайвингу.

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