02:41Спорт
Переводчик ФК "Локомотив" скончался на 48-м году жизни во время матча с "Ростовом"
Фото: телеграм-канал "ФК "Локомотив" Москва"
На 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался переводчик футбольного клуба "Локомотив" Мурат Сасиев. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов в эфире "Матч ТВ" добавил, что Сасиев ушел из жизни во время матча 18‑го тура МИР РПЛ против "Ростова".
В футбольном клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича, а также сообщили, что окажут им всю необходимую помощь и поддержку.
"Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации", – говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась после ДТП в возрасте 18 лет.
Отмечалось, что спортсменка была в одной машине с бронзовым призером юношеского чемпионата Европы 2019 года Иваном Осиповым. Волейболист, которому осенью исполнилось 20 лет, скончался днем позже.
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