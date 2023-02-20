Призер юношеского ЧЕ по пляжному волейболу Иван Осипов скончался в возрасте 20 лет

Фото: Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Всероссийская федерация волейбола

Российский пляжный волейболист, обладатель бронзовой медали юношеского чемпионата Европы 2019 года Иван Осипов умер в возрасте 20 лет после ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.

"Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию и все это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня", – говорится в сообщении.

Иван Осипов родился в 2002 году. С 12 лет спортсмен профессионально выступал в составе сборных команд Краснодарского края по классическому и пляжному волейболу. В 2019 году Осипов в паре с Анатолием Василенко стал бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

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