Умер советский гребец, трехкратный олимпийский чемпион Владимир Морозов

Фото: РИА Новости/В. Шандрин (Владимир Морозов на фото справа)

В возрасте 82 лет ушел из жизни советский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион по гребле Владимир Морозов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребли на байдарках и каноэ России.

"8 февраля 2023 года на 83-м году жизни скончался Владимир Иванович Морозов. <...> Его близкие друзья и коллеги по спорту вспоминают его как человека с железной волей, сильного, целеустремленного и с большим желанием бороться до конца", – говорится в сообщении.

Владимир Морозов родился в 1940 году на территории Туркменской ССР. Там он начал заниматься спортом, а в 1971 году окончил Киевский институт физической культуры.

Морозов трижды за свою спортивную карьеру завоевывал золотые медали на Олимпийских играх: в 1964, 1968 и 1972 годах. Он также является трехкратным чемпионом мира. Гребец был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР, он также являлся кавалером ордена Трудового Красного Знамени.



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