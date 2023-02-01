Умер заслуженный тренер РСФСР по гребле Вячеслав Тихонов

Фото: punkt-a.info

Заслуженный тренер РСФСР по гребле на каноэ и байдарках, мастер спорта СССР Вячеслав Тихонов умер в Астрахани в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте администрации Астраханской области.

"Сегодня в Астрахани на 98-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, неоднократный чемпион РСФСР и СССР, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, основатель ДЮСШ по гребле на каноэ и байдарках <...> Вячеслав Викторович Тихонов", – говорится в сообщении.

Вячеслав Тихонов родился в 1925 году. В 1943 году он был призван в Советскую армию. В составе разведывательного подразделения Тихонов прошел всю Великую Отечественную войну, получив два ранения. После войны за годы тренерской карьеры Тихонов подготовил более 20 мастеров спорта и основал детско-юношескую школу по гребле.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!