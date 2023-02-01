Генсек Федерации киокушин погиб в зоне спецоперации

Фото: kyokushin-rus.ru

Генсек Федерации киокушин РФ Сергей Увицкий скончался во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

Генеральный секретарь на добровольной основе отправился служить, попав в отряд российской группы боевых искусств "Союз". Увицкий умер в Донбасе, где он и выполнял боевую задачу.

В Федерации киокушин выразили глубокие соболезнования родственникам погибшего и всем тем, кто был знаком с ним.

"Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями. Поэтому, завершив свою славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины", – говорится в сообщении.

Ранее Федерация кикбоксинга России сообщила, что в зоне проведения специальной военной операции погиб президент Федерации данного вида спорта Магаданской области Олег Кадочников.

В организации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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