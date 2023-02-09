Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия Васильевича", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства смерти Канарейкина не раскрываются.

Георгий Канарейкин родился в 1950 году. Большую часть спортивной карьеры хоккеист провел в столичном "Динамо", в составе которого завоевал три Кубка европейских чемпионов (1975, 1976, 1978) и семь титулов чемпиона СССР (1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978). В составе сборной СССР Канарейкин шесть раз завоевывал золотые медали чемпиона мира (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979).

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