13:41Спорт
Умер экс-игрок сборной Испании по футболу Маркос Алонсо Пенья
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1984 года в составе сборной Испании Маркос Алонсо Пенья скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным газеты, футболист умер в результате продолжительной болезни.
Маркос Алонсо Пенья родился в 1959 году в семье футболиста Маркоса Алонсо Имаса. Нападающий выступал за мадридские "Атлетико" и "Реал", а также за "Барселону", в составе которой стал чемпионом Испании (сезон-1984/85), обладателем кубка (1982/83) и суперкубка (1983) страны.
Сын Алонсо Пеньи Маркос Алонсо Мендоса также является футболистом и в настоящее время играет в составе "Барселоны".
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