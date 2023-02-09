Умер экс-игрок сборной Испании по футболу Маркос Алонсо Пенья

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Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1984 года в составе сборной Испании Маркос Алонсо Пенья скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным газеты, футболист умер в результате продолжительной болезни.

Маркос Алонсо Пенья родился в 1959 году в семье футболиста Маркоса Алонсо Имаса. Нападающий выступал за мадридские "Атлетико" и "Реал", а также за "Барселону", в составе которой стал чемпионом Испании (сезон-1984/85), обладателем кубка (1982/83) и суперкубка (1983) страны.

Сын Алонсо Пеньи Маркос Алонсо Мендоса также является футболистом и в настоящее время играет в составе "Барселоны".

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