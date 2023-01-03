Президент Бразилии посетил церемонию прощания с Пеле

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в город Сантос на стадион "Вила Белмиру", где проходит церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер страны посетил мероприятие в сопровождении супруги Розанджелы. Они расположились под шатром, где установлен гроб с легендарным футболистом и находится зона для почетных гостей церемонии. Спустя 10 минут, выслушав заупокойную молитву, супруги покинули стадион.

Церемония прощания прошла на родном для Пеле стадионе футбольного клуба "Сантос", за который игрок выступал на протяжении большей части своей спортивной карьеры. По информации организаторов, более 150 тысяч человек посетили стадион для прощания с футболистом.

Утром, 2 января, люди начали собираться около стадиона "Вила Белмиро" ФК "Сантос", где состоится гражданская панихида по Пеле. Многие пришедшие оделись в футболки национальной сборной с номером 10 на спине или в форму "Сантоса".

О смерти 82-летнего Пеле стало известно 29 декабря. Согласно документу о смерти, он умер в 15:27 из-за отказа органов вследствие прогрессирующего рака.

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