Люди собираются около стадиона, где состоится прощание с Пеле

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

В понедельник люди с утра собираются около стадиона "Вила Белмиро" футбольного клуба "Сантос" в одноименном городе бразильского штата Сан-Паулу, где состоится гражданская панихида по трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле. Об этом сообщает ТАСС.

Многие пришедшие одеты в футболки национальной сборной с номером 10 на спине или в форму "Сантоса".

Уточняется, что полиция оцепила улицы, которые прилегают к стадиону.

Церемония прощания начнется в 10:00 по местному времени (16:00 мск). Гроб разместят в центре поля под навесом. Прощание с футболистом продлится сутки, после чего гроб провезут по городским улицам, в том числе мимо дома, где до сих пор живет мать Пеле.

О смерти 82-летнего Пеле стало известно 29 декабря. Согласно документу о смерти, он умер в 15:27 из-за отказа органов вследствие прогрессирующего рака.

Полное имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Это единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии – на его счету 77 голов в 92 матчах.

На протяжении 18 лет он представлял бразильский "Сантос", после этого еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977 году.

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