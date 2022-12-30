Семья Пеле хочет вывести из обращения номер футболиста – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Семья бывшего нападающего бразильского футбольного клуба "Сантос" Пеле намерена попросить клуб вывести из обращения номер, под которым выступал футболист. Об этом сообщает Globo Esporte.

Близкие якобы считают, что никто больше не должен носить в клубе футболку с номером 10. Источник отметил, что родственники собираются направить обращение в ближайшее время.

Сегодня под номером 10 в "Сантосе" выступает венесуэльский полузащитник Эферсон Сотельдо.

О смерти Пеле стало известно 29 декабря. Ему было 82 года. Согласно документу о смерти, Пеле умер в 15:27 из-за отказа органов вследствие прогрессирующего рака.



Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!