Как Пеле стал олицетворением футбола для нескольких поколений

29 декабря в возрасте 82 лет ушел из жизни трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, какой след бразилец оставил в истории футбола.



Сложно переоценить фигуру Пеле. Для миллионов (даже, скорее, миллиардов, если брать всех когда-либо живших с бразильцем в одно время) он был без преувеличения олицетворением футбола и небожителем.

В некотором смысле это роднит Пеле с греческими богами – сейчас на свете уже почти не осталось тех, кто своими глазами видел игру гения, особенно за пределами Бразилии. Но предания о чудесах, которые он творил на поле, передавались из уст в уста. Насколько правдивы были эти рассказы, сейчас уже не имеет особого значения. Как и грекам неважно, насколько правдивы придуманные ими мифы.

Конечно, можно вбить в поисковике "Лучшие голы Пеле", попытаться разглядеть на пиксельных черно-белых кадрах старой видеохроники величину этого футболиста, его мастерство.

Но это ни на йоту не приблизит вас к пониманию его феномена. Равно как и копание в бесчисленных рекордах бразильца.

Да, вы можете узнать, что Пеле за свою карьеру забил 1289 мячей в 1363 матчах (к слову, абсолютно недосягаемый показатель до сих пор), единственным в мире добился трех побед в качестве игрока на чемпионатах мира по футболу, а также до ЧМ-2022 был лучшим бомбардиром сборной Бразилии. Но главное не это. Вернее, не только это.

Если уж и разбираться в природе его успеха, то рано или поздно станет понятно, что великим бразильца сделало само футбольное сообщество. В эпоху, когда нельзя было по табличкам наглядно сравнить того или иного игрока, наряду с талантом, главными были внутренние качества: характер, харизма, внутренний стержень. Легендарными игроками во второй трети прошлого века нарекали тех, кто мог стать образцом для подражания: Джордж Бест, Бобби Чарльтон, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Йохан Кройфф.



В этом смысле, пожалуй, даже куда более примечателен пример Гарринчи – игрока, который считается вторым по величине в истории бразильского футбола после Пеле. Одним из национальных героев его сделал не тот факт, что он выиграл два чемпионата мира или стал одним из ключевых бомбардиров "Ботафого". А то, через что ему пришлось для этого пройти.

По идее, Гарринча вообще никогда не должен был заниматься спортом: он страдал косоглазием, серьезным искривлением позвоночника и смещением костей таза, а его левая нога была короче правой на целых шесть сантиметров. Однако любовь к футболу, незаурядные способности и желание их развивать заставили пойти наперекор судьбе.

Чуть менее, но все же драматичная история была и у Пеле. Несмотря на то, что отец Эдсона сам в прошлом был футболистом, его семья жила в нищете.

Вместо мяча дома он часто занимался с набитым газетой носком. К счастью, в детской команде Пеле заметил бывший игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито, который организовал ему просмотр в "Сантосе". Дальше был неожиданный вызов в сборную Бразилии и дебют в 17 лет на чемпионате мира 1958 в Швеции, где он произвел фурор. В плей-офф того турнира бразилец забил несколько важнейших голов, а в финале отметился дублем в ворота хозяев первенства.

После того ЧМ купить игрока хотели многие европейские гранды, в том числе, "Реал Мадрид". Но бразильское правительство от этого наотрез отказалось, объявив футболиста "национальным достоянием".



К счастью или к сожалению, Пеле так никогда и не сыграл в зарубежных лигах, а большинство забитых им голов видели лишь его соотечественники. Однако с годами он наращивал мифологический потенциал и в какой-то момент (скорее всего, это произошло после третьего титула Бразилии в 1970-м году) переродился в Короля футбола.

Юные соотечественники хотели быть похожими на него. Когда он написал автобиографическую книгу "Я – Пеле", произошел бум интереса к обучению чтению – многие бразильцы, не знавшие грамоту, резко захотели это исправить, чтобы прочитать мемуары легенды "Сантоса".

Несмотря на мифологический образ, все это время Пеле оставался человеком.

Последние годы бразилец серьезно болел, а в конце ноября его госпитализировали из-за рецидива рака толстой кишки. В середине декабря стало известно, что спасти Пеле, скорее всего, уже не получится, и медики оказывают ему паллиативную помощь.

29 декабря Эдсон Арантис ду Насименту скончался в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Однако Король футбола продолжит жить. И вдохновит еще не одно поколение будущих чемпионов.