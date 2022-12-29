Бразильский футбольный клуб "Сантос" объявил семидневный траур в связи со смертью Пеле

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Футбольный клуб "Сантос" объявил семидневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом говорится на официальном сайте бразильского клуба.

"Сантос" глубоко сожалеет о смерти лучшего футболиста всех времен, нашего величайшего кумира, который сделал футболку с номером 10 вечной и превратил ее в произведение искусства. Любая дань уважения мала по сравнению с величием Эдсона Арантиса ду Насименту, нашего вечного короля Пеле", – говорится в сообщении.

Флаг клуба был спущен. Также "Сантос" выразил соболезнования жене, детям и внукам футболиста.

В свою очередь бразильская конфедерация футбола почтила память трехкратного чемпиона мира Пеле, поставив вместо даты его смерти знак бесконечности.

О смерти легендарного футболиста 29 декабря сообщила его дочь. Ему было 82 года.

До этого трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле начал прощаться со своей семьей. Пеле собрал близких людей перед смертью.

Экс-футболист был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. В сентябре 2021 года трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Полное имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Это единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии – на его счету 77 голов в 92 матчах

На протяжении 18 лет он представлял бразильский "Сантос", после этого еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977 году.

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