Футболист Пеле успокоил своих фанатов

Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, успокоил поклонников. Он написал, что полон сил и надежд, а еще следит за выступлением Бразилии на чемпионате мира.

Накануне стало известно, что ему не помогает химиотерапия. Метастазы обнаружили в легких и печени. Врачи бессильны и делают только обезбаливающие уколы. Пеле – единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок.

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