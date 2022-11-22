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22 ноября, 13:45

Спорт

Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере

Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере

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Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

22 ноября основные события в Катаре разворачиваются на 80-тысячном стадионе, где началась встреча сборных Аргентины и Саудовском Аравии. В стартовом составе Аргентины заявлен Лионель Месси. Он тренировался отдельно от команды. Позже футболист заявил, что это была мера предосторожности.

По словам Месси, это последний чемпионат мира в его карьере, поэтому он твердо намерен его выиграть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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