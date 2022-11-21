Актер Морган Фримен выступил на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В этом году организаторы турнира приготовили большой сюрприз для зрителей – на церемонии открытия появился актер Морган Фримен. Обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" выступил с речью вместе с известным в Катаре мальчиком, который родился без ног и смог стать известным паралимпийцем.

Однако внимание зрителей привлекла необычная перчатка на руке самого Фримена. Актер страдает фибромиалгией, которая развилась у него после аварии. Из-за этого ему пришлось отказаться от многих привычных увлечений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.