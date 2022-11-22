Японские фанаты удивили болельщиков других стран своей чистоплотностью на ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Японские фанаты футбола завоевали любовь и местных, и соседей по трибунам. После матча между Катаром и Эквадором они остались собирать мусор по всему стадиону.

По словам японцев, они не могут уйти, оставив такой беспорядок. Это первый фанатский нонсенс за время проведения ЧМ в Катаре. До этого гости только обвиняли организаторов в том, что много подставных болельщиков, которые поддерживают все сборные сразу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.