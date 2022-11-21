Чем запомнилось открытие чемпионата мира по футболу в Катаре

20 ноября в Катаре начался 22-й чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная хозяев проиграла Эквадору со счетом 0:2. Однако открытие турнира запомнилось не только игрой на поле, но и скандальными событиями вокруг него. Расскажем, что омрачило начало чемпионата мира по футболу.
Недовольные фанаты
За пару дней до старта турнира ФИФА по согласованию с властями Катара запретило продажу алкогольного пива на стадионах. Купить его можно только в фан-зонах и других специально отведенных для этого местах. Безалкогольный вариант напитка на стадионах останется.
Меры были приняты с учетом правил и традиций Катара как страны, где государственной религией является ислам. Ее положения прямо запрещают привязанность к алкоголю и его употребление в общественных местах. Компания Budweiser, которая должна была продавать свое пиво по контракту с ФИФА, опубликовала фотографию ангара с огромным количеством напитка, который теперь некуда деть из-за новых правил. Все эти запасы по ее решению получит сборная – чемпион турнира.
По данным зарубежных СМИ, Budweiser планирует подать иск к Международной федерации футбола, так как сумма спонсорской сделки составила 75 миллионов долларов. При этом ФИФА, в свою очередь, хочет судиться из-за нарушения соглашения с властями Дохи.
Решение отменить продажу напитка не оценили фанаты сборной Эквадора, которые пришли на матч открытия. Во время игры болельщики хором скандировали: "Мы хотим пива!"
Переживавшие за Катар зрители тоже не остались без внимания. Болельщики начали покидать арену примерно за 10 минут до конца игры, не дожидаясь финального свистка. Это могло быть связано с транспортной доступностью стадиона "Аль-Байт", где проходила игра. Арена находится примерно в 35 километрах от Дохи, фактически посреди пустыни. Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале отметил, что из-за перегрузки транспортной системы журналисты, персонал арены и волонтеры не смогли уехать оттуда даже спустя три часа после завершения матча.
Не лучше было и в столице Катара Дохе. По данным РИА Новости, в стихийных фан-зонах на набережной города во время трансляции церемонии открытия возникала давка и стычки между болельщиками. Женщины с детьми поспешили оттуда сбежать, так как в такой обстановке их могли просто задавить. Журналист агентства сообщил, что в этот момент на месте не было ни одного сотрудника правопорядка.
Давление на организаторов
Запад не раз критиковал Катар за плохие условия труда на объектах чемпионата мира по футболу. Но если ранее жалобы больше касались прав работавших на стройках мигрантов, то в день открытия в неприятную ситуацию попали более 200 кассиров из Индии. По данным британского издания Daily Mail, перед церемонией открытия их оставили без еды и воды на шесть часов. В похожую ситуацию якобы попали и 20 продавцов с Филиппин – их не кормили около трех часов.
При этом у всех сотрудников был подписан контракт на один месяц при условии ежедневной работы. По нему им положено бесплатное проживание и одноразовое питание в сутки.
Телеканал BBC вообще решил не показывать церемонию открытия чемпионата мира в своем эфире. Вместо этого футбольные эксперты полчаса обсуждали эпизоды нарушения прав человека и гонения на представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре. К слову, такой подход оценили не все британцы. Журналист Пирс Морган в своих соцсетях назвал отказ от трансляции церемонии неуважением к Катару. Дискуссию о проблемах в этой стране он охарактеризовал как "очередную популистскую болтовню".
Резонанс от ФИФА
На всю критику в адрес страны – хозяйки турнира ответил президент ФИФА Джанни Инфантино. Свою пресс-конференцию он начал с необычного вступления. "Сегодня я чувствую себя катарцем, сегодня я чувствую себя арабом, сегодня я чувствую себя африканцем, сегодня я чувствую себя геем, сегодня я чувствую себя инвалидом, сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом", – заявил он.
Глава ФИФА ответил на обвинения западных журналистов в адрес Катара о несоблюдении прав человека и ущемлении сексуальных меньшинств. Инфантино посчитал это лицемерием и указал им на двойные стандарты.
Инфантино призвал перенаправлять все претензии к Катару и его властям в свой адрес. "Вы можете распять меня, я здесь для этого. Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь. Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира", – сказал он.
Комментируя запрет на продажу алкогольного пива на стадионах, глава ФИФА заявил, что за три часа без напитка с болельщиками ничего не случится. Также Инфантино спрашивали об участии Ирана на чемпионате мира на фоне двухмесячных уличных протестов в стране. На это он ответил, что в футбол играют команды, а не государственные режимы. При этом ранее такой подход не помешал ФИФА совместно с УЕФА отстранить сборную России от участия в турнирах под эгидами этих организаций на фоне проведения РФ специальной военной операции (из-за этого команда не смогла завершить отбор на чемпионат мира в Катар).
Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл после пресс-конференции назвал Инфантино "ужасным" в роли главного футбольного лица. По его мнению, некоторые высказывания главы ФИФА были абсолютно скандальными, сообщает "Чемпионат".
В свою очередь, главный тренер сборной США Грегг Берхалтер в беседе с журналистами отметил, что Инфантино имеет право на свое мнение и может говорить что хочет. В то же время другие вправе с ним не соглашаться, подчеркнул он.
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