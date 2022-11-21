Чем запомнилось открытие чемпионата мира по футболу в Катаре

20 ноября в Катаре начался 22-й чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная хозяев проиграла Эквадору со счетом 0:2. Однако открытие турнира запомнилось не только игрой на поле, но и скандальными событиями вокруг него. Расскажем, что омрачило начало чемпионата мира по футболу.

Недовольные фанаты

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

За пару дней до старта турнира ФИФА по согласованию с властями Катара запретило продажу алкогольного пива на стадионах. Купить его можно только в фан-зонах и других специально отведенных для этого местах. Безалкогольный вариант напитка на стадионах останется.

Меры были приняты с учетом правил и традиций Катара как страны, где государственной религией является ислам. Ее положения прямо запрещают привязанность к алкоголю и его употребление в общественных местах. Компания Budweiser, которая должна была продавать свое пиво по контракту с ФИФА, опубликовала фотографию ангара с огромным количеством напитка, который теперь некуда деть из-за новых правил. Все эти запасы по ее решению получит сборная – чемпион турнира.

По данным зарубежных СМИ, Budweiser планирует подать иск к Международной федерации футбола, так как сумма спонсорской сделки составила 75 миллионов долларов. При этом ФИФА, в свою очередь, хочет судиться из-за нарушения соглашения с властями Дохи.

Решение отменить продажу напитка не оценили фанаты сборной Эквадора, которые пришли на матч открытия. Во время игры болельщики хором скандировали: "Мы хотим пива!"

Переживавшие за Катар зрители тоже не остались без внимания. Болельщики начали покидать арену примерно за 10 минут до конца игры, не дожидаясь финального свистка. Это могло быть связано с транспортной доступностью стадиона "Аль-Байт", где проходила игра. Арена находится примерно в 35 километрах от Дохи, фактически посреди пустыни. Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале отметил, что из-за перегрузки транспортной системы журналисты, персонал арены и волонтеры не смогли уехать оттуда даже спустя три часа после завершения матча.

Не лучше было и в столице Катара Дохе. По данным РИА Новости, в стихийных фан-зонах на набережной города во время трансляции церемонии открытия возникала давка и стычки между болельщиками. Женщины с детьми поспешили оттуда сбежать, так как в такой обстановке их могли просто задавить. Журналист агентства сообщил, что в этот момент на месте не было ни одного сотрудника правопорядка.

Давление на организаторов

Фото: AP Photo/Francois Mori

Запад не раз критиковал Катар за плохие условия труда на объектах чемпионата мира по футболу. Но если ранее жалобы больше касались прав работавших на стройках мигрантов, то в день открытия в неприятную ситуацию попали более 200 кассиров из Индии. По данным британского издания Daily Mail, перед церемонией открытия их оставили без еды и воды на шесть часов. В похожую ситуацию якобы попали и 20 продавцов с Филиппин – их не кормили около трех часов.

При этом у всех сотрудников был подписан контракт на один месяц при условии ежедневной работы. По нему им положено бесплатное проживание и одноразовое питание в сутки.

Телеканал BBC вообще решил не показывать церемонию открытия чемпионата мира в своем эфире. Вместо этого футбольные эксперты полчаса обсуждали эпизоды нарушения прав человека и гонения на представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре. К слову, такой подход оценили не все британцы. Журналист Пирс Морган в своих соцсетях назвал отказ от трансляции церемонии неуважением к Катару. Дискуссию о проблемах в этой стране он охарактеризовал как "очередную популистскую болтовню".

Резонанс от ФИФА

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

На всю критику в адрес страны – хозяйки турнира ответил президент ФИФА Джанни Инфантино. Свою пресс-конференцию он начал с необычного вступления. "Сегодня я чувствую себя катарцем, сегодня я чувствую себя арабом, сегодня я чувствую себя африканцем, сегодня я чувствую себя геем, сегодня я чувствую себя инвалидом, сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом", – заявил он.

Глава ФИФА ответил на обвинения западных журналистов в адрес Катара о несоблюдении прав человека и ущемлении сексуальных меньшинств. Инфантино посчитал это лицемерием и указал им на двойные стандарты.





Джанни Инфантино президент ФИФА За то, что мы, европейцы, делали в течение 3 тысяч лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих 3 тысяч лет, прежде чем начинать давать людям уроки морали.

Инфантино призвал перенаправлять все претензии к Катару и его властям в свой адрес. "Вы можете распять меня, я здесь для этого. Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь. Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира", – сказал он.

Комментируя запрет на продажу алкогольного пива на стадионах, глава ФИФА заявил, что за три часа без напитка с болельщиками ничего не случится. Также Инфантино спрашивали об участии Ирана на чемпионате мира на фоне двухмесячных уличных протестов в стране. На это он ответил, что в футбол играют команды, а не государственные режимы. При этом ранее такой подход не помешал ФИФА совместно с УЕФА отстранить сборную России от участия в турнирах под эгидами этих организаций на фоне проведения РФ специальной военной операции (из-за этого команда не смогла завершить отбор на чемпионат мира в Катар).

Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл после пресс-конференции назвал Инфантино "ужасным" в роли главного футбольного лица. По его мнению, некоторые высказывания главы ФИФА были абсолютно скандальными, сообщает "Чемпионат".

В свою очередь, главный тренер сборной США Грегг Берхалтер в беседе с журналистами отметил, что Инфантино имеет право на свое мнение и может говорить что хочет. В то же время другие вправе с ним не соглашаться, подчеркнул он.