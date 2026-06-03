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03 июня, 13:48

Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак заявила об отмене концертов в трех городах России

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Концерты певицы Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек. – Прим. ред.) отменены во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Об этом исполнительница сообщила в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Я с нетерпением ждала встречи с вами, но, к сожалению, по независящим от меня причинам концерты в этих городах не состоятся", – сказала Лорак.

Выступления в рамках тура были запланированы на 3, 5 и 7 июня. Как уточнили организаторы, концерты не были согласованы с органами местного управления и администрацией регионов. Потраченные на билеты средства пообещали вернуть зрителям в полном объеме.

Ранее солистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Однако она поднялась и продолжила выступление.

После инцидента у нее зафиксировали перелом пальца на руке и многочисленные ссадины. Тем не менее артистка заверила поклонников, что с ней все хорошо.

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