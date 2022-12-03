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Сборная Сербии не смогла выйти из группы на чемпионате мира по футболу в Катаре

Сборная Сербии не смогла выйти из группы на чемпионате мира по футболу в Катаре

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Накануне на стадионе "974" прошел матч 3-го тура группового этапа, в котором встретились соперники по группе G – сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу со счетом 2:3. Хотя сербские болельщики явно были настроены на победу, старательно разогревали друг друга перед матчем и даже исполнили свою "Mitro on fire" около отеля с командой.

По итогам группового этапа турнира сербы набрали всего 1 очко и не смогли выйти из группы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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