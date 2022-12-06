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Футболист Пеле подбодрил сборную Бразилии перед матчем против Южной Кореи на ЧМ

Футболист Пеле подбодрил сборную Бразилии перед матчем против Южной Кореи на ЧМ

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Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, с больничной койки подбодрил игроков сборной Бразилии перед матчем против Южной Кореи на мундиале в Катаре. Трехкратный чемпион мира по футболу написал в социальных сетях, что будет смотреть матч в палате и болеть за каждого игрока национальной сборной. Легендарного футболиста госпитализировали после того, как химиотерапия стала неэффективной.

Вероятно, поддержка Пеле помогла его землякам в игре. Бразильцы обыграли соперника со счетом 4:1 и прошли в следующий тур чемпионата мира. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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