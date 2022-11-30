Причиной госпитализации Пеле стала корректировка лечения

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

Бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле был госпитализирован из-за изменения лечения. Об этом заявила в соцсетях его дочь Келли Насименто.

"Мой отец госпитализирован, ему корректируют прием лекарств. <...> Нет никакой неожиданности или чего-то экстренного", – отметила девушка.

Она уточнила, что ее отца навещают родственники, которые на данный момент находятся в Бразилии, а она собирается приехать из Соединенных Штатов к ним ближе к Новому году.

Ранее стало известно, что Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, был госпитализирован. Уточнялось, что врачи выявили у него многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

В медучреждении, куда он был доставлен, также отмечали, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение нескольких месяцев, не оказала влияния на опухоли в организме.

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