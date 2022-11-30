Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали – СМИ

Фото: ТАСС/Ray Tang/Zuma

Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, был госпитализирован, передает телеканал ESPN.

По данным источника, врачи выявили у него многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

В медучреждении, куда был доставлен спортсмен, также сообщили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение нескольких месяцев, не оказала влияния на опухоли в организме.

Уточняется, что осенью прошлого года спортсмену проводили операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Позднее он был планово госпитализирован для прохождения лечения.

До этого футболист был госпитализирован в Сан-Паулу в апреле текущего года. Как тогда отмечал представитель атлета Джо Фраги, речь идет о плановом обследовании. Он уточнял, что состояние здоровья спортсмена не вызывает опасений.



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