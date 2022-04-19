Бразильский футболист Пеле госпитализирован в Сан-Паулу. Сообщения об этом появились в местных СМИ.

По словам представителя футболиста Джо Фраги, речь идет о плановом обследовании. Он отметил, что состояние здоровья спортсмена не вызывает опасений. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

