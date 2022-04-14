Сборная Украины заменит команду России на ЧМ по волейболу 2022 года

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Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Уточняется, что письмо с данной информацией 14 апреля получил президент ФВУ Михаил Мельник.

Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России. Соревнования должны были проходить с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России. Новое место проведения турнира не уточняется.

Кроме того, FIVB отстранила национальные сборные России и Белоруссии, а также клубные команды и официальных лиц от участия во всех международных соревнованиях, в том числе по пляжному и снежному волейболу. Причиной этой решения стала спецоперация на Украине.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

