Останкинскую башню подсветили красно-белыми цветами в честь 100-летия "Спартака"

Фото: vk.com/fcsm_official
Останкинскую телебашню подсветили красно-белыми цветами в честь 100-летнего юбилея московского футбольного клуба "Спартак". Соответствующая видеозапись опубликована в соцсетях ФК.
100-летие клуба "Спартак" празднует в понедельник, 18 апреля. Подсветка в честь юбилея и поздравительный ролик будут транслироваться на медиафасаде Останкинской башни в течение всего дня.
Накануне "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 1:1.
На 30-й минуте гол забил футболист "Рубина" Владислав Игнатьев. В составе московской команды забитым голом на 69-й минуте отличился Александр Соболев.
В настоящее время московский футбольный клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что "Спартак" изменил логотип. В ФК подчеркнули, что новый логотип подчеркивает главные ценности философии клуба. Ключевые элементы остались прежними: ромб и красно-белые цвета. Они определяют визуальные черты "Спартака". Буква "С" тоже на месте.
ФК "Спартак-Москва" сменил логотип
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