ФК "Спартак" подписал контракт с Леоном Классеном

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Столичный футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с защитником Леоном Классеном, сообщается на сайте клуба.

21-летний игрок заключил соглашение до 30 июня 2025 года.

До этого Леон Классен играл за немецкую команду "Мюнхен-1860". Он является воспитанником академии Кельна. Его последним клубом был австрийский "Тироль".

Классен родился в Германии, однако у него есть гражданство РФ. Осенью текущего года он впервые сыграл за российскую молодежную сборную.

Ранее в футбольном клубе также произошли изменения и в тренерском составе. "Спартак" официально объявил об отставке главного тренера Руя Витории. Его место занял итальянский специалист Паоло Ваноли, который подписал контракт с клубом до 2023 года.