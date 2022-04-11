В Федерации санного спорта не намерены допускать спортсменов РФ к соревнованиям

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Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не планирует допускать российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба организации. Также не будут разрешены международные соревнования на территории РФ.

При этом ранее сообщалось, что арбитражный суд FIL снял с российских спортсменов запрет на участие в международных стартах.

Позднее также сообщалось, что конгресс Международной федерации санного спорта сохранил членство Федерации санного спорта России (ФССР) в составе организации.

В конце марта сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. Подчеркивается, что статус федераций может быть пересмотрен.

