Международная лига плавания перенесла сезон-2022 на год из-за ситуации на Украине

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Международная лига плавания объявила о переносе предстоящего сезона на 2023 год в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте лиги.
"Многие из наших коллег из ISL остаются в Киеве, и конфликт, похоже, будет продолжаться в обозримом будущем. В свете этой форс-мажорной ситуации мы не можем из принципа добросовестности перед нашими пловцами и болельщиками взять на себя обязательство проводить какие-либо коммерческие соревнования в 2022 году. Поэтому мы приняли трудное решение перенести 4-й сезон на 2023 год", – отмечается в заявлении.
В организации подчеркнули, что ISL не исчезнет и вернется только сильнее. Представители лиги также выразили благодарность всем за понимание, терпение и постоянную поддержку.
Уточняется, что четвертый сезон ISL должен был начаться 3 июня. 24 старта собирались провести в Северной Америке и Европе.
Годовой бюджет лиги составляет более 20 миллионов долларов и практически полностью финансируется бизнесменом Константином Григоришиным, чьи активы в основном сосредоточены на Украине.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде из Казани. Изначально мировое первенство в Казани должно было пройти с 17 по 22 декабря 2022 года.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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