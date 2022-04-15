Фигуристка Туктамышева рассказала о самом сложном выступлении в карьере

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что самым сложным выступлением в ее карьере был чемпионат России в 2022 году. Об этом сообщает News.ru.
На прошедшем соревновании фигуристка заняла седьмое место, не пройдя отбор на Олимпиаду в Пекине.
"Трудно сказать, какое выступление было самым сложным в карьере, потому что ощущения забываются. Кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт – это чемпионат России этого года", – рассказала Туктамышева.
В 2021 году Туктамышева без единой ошибки выступила в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке. В ходе выступления фигуристка безупречно выполнила весь прыжковой контент – тройной аксель, каскад тройной лутц и тройной тулуп, а также тройной флип.
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