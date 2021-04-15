Туктамышева стала лучшей в программе с тройным акселем на ЧМ по фигурному катанию

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Капитан сборной России Елизавета Туктамышева без единой ошибки выступила в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В ходе выступления фигуристка безупречно выполнила весь прыжковой контент – тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип, отметили члены жюри.

Дорожка шагов была оценена жюри на третий уровень, вращения – на четвертый. В сумме Туктамышева набрала 80,35 балла за свой прокат – это ее лучший результат в сезоне.

Ранее Елизавета Туктамышева заняла второе место в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Тогда фигуристка получила от судей 220,46 балла.

Кроме того, оставшиеся два места также достались российским фигуристкам – первое место заняла Анна Щербакова, набравшая 233,17 балла, а третье – 16-летняя Александра Трусова с результатом в 152,38 балла.