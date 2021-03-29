Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на World Team Trophy

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав российской сборной на командный турнир World Team Trophy, сообщает "Газета.ру".

Соревнования пройдут в японском городе Осаке с 15 по 18 апреля. В составе команды выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, в качестве пары выступят Анастасия Мишина – Александр Галлямов, на танцах свою программу покажут Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Согласно регламенту, каждая команда состоит из восьми сильнейших фигуристов страны – по двое мужчин и женщин у одиночников, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт.

Ранее Владимир Путин поздравил фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. Путин также пожелал спортсменам новых свершений и всего наилучшего.

Мишина и Галлямов выступали на чемпионате мира впервые. Бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, серебро – у двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цуна из Китая.

Первое место в соревнованиях спортивных пар сборная России не занимала с 2013 года. Тогда лидерами стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

