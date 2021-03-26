Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли золото чемпионата мира

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Швеции.
Бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, серебро у двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая.
Оба российских дуэта тренируются под руководством заслуженного тренера России Тамары Москвиной.
Действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили выступления на четвертой строчке.
Лучший результат в короткой программе у женщин ранее показала трехкратная чемпионка России Анна Щербакова.
Сборная России по фигурному катанию отправилась на ЧМ