Коляда стал четвертым в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Российский фигурист Михаил Коляда занял четвертое место в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. 26-летний спортсмен набрал 93,52 балла.

Первым стал двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (106,98 балла), вторым – японец Юма Кагияма (100,96 балла), третьим – спортсмен из США Натан Чен (98,85 балла).

Еще один российский фигурист, Евгений Семененко, стал десятым, набрав 86,86 балла.

Произвольную программу спортсмены будут катать в субботу. Завершится чемпионат 28 марта.

Ранее трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Российская фигуристка набрала 81,00 балла, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

110-й чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведской столице с 22 по 28 марта.