Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает "Газета.ру".
Российская фигуристка набрала 81,00 балла, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
Второе место заняла японская спортсменка Рика Кихира с 79,08 балла, ошибшаяся при исполнении тройного акселя.
На третьей строчке расположилась другая россиянка – Елизавета Туктамышева, набравшая 78,86 балла. Она показала тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова (64,82 балла) расположилась лишь на 12-й строчке рейтинга, исполнив вместо заявленного тройного акселя двойной и допустив ошибку при исполнении тройного лутца.
110-й чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведской столице с 22 по 28 марта.
Как сообщалось, в Стокгольме за два дня до старта соревнований у одной из спортсменок обнаружили коронавирус. Официально фамилия не называется, но, по данным СМИ, положительный результат дал тест, сделанный Викторией Сафоновой, которая выступает за Белоруссию.
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