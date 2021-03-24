Чемпионка мира по сноуборду погибла в Швейцарии после схода лавины

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Чемпионка мира по сноуборду и участница двух Олимпийских игр француженка Жюли Помагальски погибла после схода лавины в Швейцарских Альпах. Об этом говорится в журнале Le Journal.

Отмечается, что в результате происшествия также погиб гид Бруно Кутелли, его тело обнаружили спасатели.

Жюли Помагальски родилась в 1980 году. В 1999 году она стала чемпионкой мира по сноуборд-кроссу, в 2004 году завоевала серебряную медаль чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе.